Di Marzio: "Fiorentina sul talento del Bayern Della Rovere: sfida al Napoli per il gioiello dell'U19"

Il trequartista classe 2007, cresciuto nella Cremonese e protagonista con l’Italia Under 19, potrebbe tornare in Italia dopo due stagioni in Germania

Dopo due anni in Germania al Bayern Monaco, Guido Della Rovere potrebbe tornare in Italia. Sul trequartista classe 2007, cresciuto nelle giovanili fino alla Primavera della Cremonese, c'è la Fiorentina, che è interessata dopo averlo seguito a lungo. Ma non solo, perché, anche se i viola al momento sono più avanti, c'è anche il Napoli ad averlo messo nel mirino.

Il giocatore dell'Italia Under 19, che proprio oggi, giovedì 4 giugno, ha compiuto 19 anni, ha giocato in questa stagione nella seconda squadra dei bavaresi, con anche alcune partite con l'Under 19 in Youth League e diverse partite aggregato alla prima squadra, pur senza aver mai esordito.

Lo riporta gianlucadimarzio.com