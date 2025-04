Fiorentina, primo sondaggio per Thomas Müller. Di Marzio conferma l’interesse

La Fiorentina ha fatto un primo sondaggio per Thomas Müller. La notizia, lanciata dalla Bild, è stata confermata da Gianluca Di Marzio. Infatti, come annunciato dal giocatore stesso, questa sarà la sua ultima stagione nel club tedesco, dopo ben 25 anni passati al Bayern Monaco (fra giovanili e prima squadra). Secondo la Bild, la Fiorentina sarebbe stata fra i primi club a muoversi per sondare l’eventuale disponibilità del 35enne, in scadenza di contratto a fine stagione. Come specifica Di Marzio, attualmente non esiste alcuna trattativa, ma soltanto una prima richiesta di informazioni all’entourage di Müller sulla fattibilità dell’operazione.

Operazione suggestiva ma che solleva alcune problematiche, soprattutto dal punto di vista economico, dal momento che il giocatore, soprattutto considerata l’età, attualmente percepisce circa 10 milioni netti l’anno. Da capire il possibile rendimento del calciatore, che quest’anno ha ottenuto 38 presenze in tutte le competizioni, con 6 goal e 6 assist in 1393 minuti disputati. Numeri che, al di là di tutto, testimoniano di un giocatore comunque abile e arruolabile, che potrebbe portare prestigio e mentalità al club, trattandosi di un calciatore che nella sua carriera ha realizzato 247 goal in 740 partite disputate, fra club e nazionale.