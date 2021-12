Rumenigge svela: “Pensammo a Chiesa quando era alla Fiorentina, ricorda Robben”

“Federico Chiesa non è Ribéry o Robben – ha detto Karl-Heinz Rummenigge a Tuttosport, anche se ricorda Arjen per qualche strappo. Ha dribbling, tiro: sì, pensammo a lui quando giocava nella Fiorentina. Ora non sono più un dirigente del Bayern Monaco, ma penso che in quel ruolo non ci siano spazi: Coman, Sané, Gnabry e Musiala, sono già al completo”.

