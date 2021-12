Poker di gare prima del 2022: tre partite la Fiorentina le giocherà in casa

Alla Fiorentina rimangono quattro partite prima della fine dell’anno solare 2021. Tre gare saranno in casa, le prime tre: iniziando dalla sfida di sabato con la Salernitana del grande ex Ribery, fino alla sfida di Coppa Italia con il Benevento (mercoledì 15 dicembre ore 21) e a quella al Sassuolo dei tanto ambiti Berardi e Scamacca la domenica dopo. Il poker della Fiorentina di Italiano, quest’ultimo definito in “all in” si concluderà infine mercoledì 22 dicembre al Bentegodi di Verona. Lo scrive La Nazione.

