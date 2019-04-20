Gazzetta, Chiesa resta alla Fiorentina solo in caso di Europa. Juventus? Il Bayern mette la freccia...

Ma Chiesa finirà in bianconero? La partita è aperta. Anzi, apertissima. Se la Fiorentina dovesse vincere la Coppa Italia e quindi tornare a disputare le Coppe la trattativa per l’allungamento del cont...

Ma Chiesa finirà in bianconero? La partita è aperta. Anzi, apertissima. Se la Fiorentina dovesse vincere la Coppa Italia e quindi tornare a disputare le Coppe la trattativa per l’allungamento del contratto, sospesa nel periodo natalizio, potrebbe riaprirsi. Ci sarebbero almeno un 10­15% di possibilità che Chiesa indossi ancoraper un anno la maglia viola. In caso contrario si aprirebbe un’asta per il suo cartellino. La famiglia Della Valle e babbo Chiesa sono in perfetta sintonia: la società viola vuole almeno 75­80 milioni in contanti e babbo Enrico vuole la soluzione tecnica migliore per la crescita del figlio.

La Juve come progetto tecnico può funzionare ma la famiglia Agnelli può mettere sul piatto la cifra che vuole la Fiorentina?

La risposta è negativa. Il club bianconero proverà ad aggirare l’ostacolo inserendo parziali contropartite tecniche (Orsolini?) per abbassare la parte in contanti. Ma è una strada tutta in salita. In più è spuntato il Bayern Monaco. Un’opzione che piace alla famiglia Chiesa per tre motivi: è una delle società più prestigiose del calcio mondiale; è la più italiana tra le città tedesche e tra i dirigenti c’è una figura come Rummenigge che apprezza da tempo Federico. Lo incontrò a Firenze durante la premiazione del Memorial Galli. E lo ricoprì di complimenti.

La Gazzetta dello Sport