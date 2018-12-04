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Vi ricordate Effenberg? Adesso lavora in banca con un ruolo legato al credito sportivo

Nuova vita per Stefan Effenberg. Secondo quanto riferito da diversi siti tedeschi, l'ex centrocampista di Bayern Monaco e Fiorentina, appese dal 2004 le scarpette ai chiodi e fino a due anni fa allena...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2018 15:53
Vi ricordate Effenberg? Adesso lavora in banca con un ruolo legato al credito sportivo -
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Nuova vita per Stefan Effenberg. Secondo quanto riferito da diversi siti tedeschi, l'ex centrocampista di Bayern Monaco e Fiorentina, appese dal 2004 le scarpette ai chiodi e fino a due anni fa allenatore del Paderborn, ha iniziato una nuova carriera. A sorpresa, da impiegato in banca di una banca della Turingia, regione della Germania: la Bad Salzungen/Schmalkalden. All'interno dell'istituto, che si dice aver finanziato anche l'Atletico Madrid tra le altre, avrà un ruolo legato al credito sportivo.

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