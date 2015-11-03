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Notizie Effenberg Fiorentina

“Fiorentina in una buca pericolosissima”: Cinquini evoca lo spettro della retrocessione ’93

17 novembre 2025 22:33

Antognoni: “Batistuta? Era un po’ orso, irascibile. Socrates ed Effenberg? Prendevano fiumi di birra”

23 novembre 2023 08:55

1992/93: quando la Fiorentina scese in B con Batistuta ed Effenberg

29 maggio 2020 14:05

Che fine ha fatto Effenberg? Dalla moglie di Strunz alla fascia in viola, dal trionfo ai guai

23 dicembre 2018 18:54

Vi ricordate Effenberg? Adesso lavora in banca con un ruolo legato al credito sportivo

04 dicembre 2018 15:53

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