Notizie Effenberg Fiorentina

“Fiorentina in una buca pericolosissima”: Cinquini evoca lo spettro della retrocessione ’93
17 novembre 2025 22:33
Antognoni: “Batistuta? Era un po’ orso, irascibile. Socrates ed Effenberg? Prendevano fiumi di birra”
23 novembre 2023 08:55
1992/93: quando la Fiorentina scese in B con Batistuta ed Effenberg
29 maggio 2020 14:05
Che fine ha fatto Effenberg? Dalla moglie di Strunz alla fascia in viola, dal trionfo ai guai
23 dicembre 2018 18:54
Vi ricordate Effenberg? Adesso lavora in banca con un ruolo legato al credito sportivo
04 dicembre 2018 15:53
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