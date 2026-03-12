12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:43

Pedullà durissimo: “Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell’Atalanta”

Pedullà durissimo: “Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell’Atalanta”

12 Marzo · 14:19

Il giornalista ha criticato la preparazione e le parole dell'ex tecnico viola Palladino dopo la sconfitta col Bayern

A Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha criticato il piano gara di Raffaele Palladino, ex tecnico viola, contro il Bayern Monaco e le sue dichiarazioni post gara: “Palladino doveva prendersi le sue responsabilità in conferenza dopo la partita perché ha sbagliato tutto lui e non deve dire che rifarebbe tutto uguale perché dà l’idea di essere uno che non impara. Ha scompaginato una squadra e ha toppato il piano gara rovinando un intero percorso, quindi avrebbe dovuto essere più umile sia come atteggiamento che per le parole. Questa sconfitta non ti fa crescere e non lo puoi dire perché sembri uno da Serie B.”

Prosegue: “Palladino ha messo Bernasconi su Olise e ha commesso una bestemmia calcistica. Ha avuto un atteggiamento da presuntuoso e ha bisogno di un bagno d’umiltà perché ha scritto la pagina più nera come entità di sconfitta nella storia dell’Atalanta, non ha mai colpe per lui e non chiede scusa a nessuno perché è questo e non sa perdere.”

