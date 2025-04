Dalla Germania: “La Fiorentina pensa a Thomas Muller. Attaccante che potrebbe fare il vice Kean?”

Dalla Germania è uscita una notizia molto interessante riguardo al mercato in entrata della Fiorentina che addirittura penserebbe a Thomas Müller, esperto attaccante del Bayern Monaco. Sarebbe un buon colpo? Secondo la Bild, il club viola si sarebbe fatto avanti per Müller, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno. Una mossa non nuova per la società viola, da cui sono già passati ex leggende bavaresi come Mario Gomez e Franck Ribery.

Müller al momento è concentrato al 100% sulla stagione e non pensa al futuro, ma davanti a lui si aprono diverse strade. Dal ritiro per passare al passaggio in MLS (Major League Soccer), fino ad una nuova avventura in Europa: in Inghilterra, dove ha estimatori, o magari proprio in Italia a Firenze.