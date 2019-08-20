Sportitalia, Fiorentina e Ribery al lavoro per l'accordo. Ballano 500 mila euro
Secondo quanto riportato da Sportitalia manca ancora il si definitivo di Ribery che sta limando i dettagli con la Fiorentina. La società mette sul piatto un biennale da 4 milioni di euro l'anno mentre...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 12:28
Secondo quanto riportato da Sportitalia manca ancora il si definitivo di Ribery che sta limando i dettagli con la Fiorentina. La società mette sul piatto un biennale da 4 milioni di euro l'anno mentre il francese vorrebbe 500 mila euro in più a stagione. Le due parti stanno lavorando per trovare un accordo.