Luca Toni e Franck Ribery si scambiano la maglia al Franchi: "Che bello rivederti fratello"
Questo il post pubblicato da Franck Ribery sulla sua pagina Instagram. Uno scambio di maglia e la didascalia con le parole del fenomeno viola: "Scambiando la maglia con una leggenda, felice di riveder...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 18:05
Questo il post pubblicato da Franck Ribery sulla sua pagina Instagram. Uno scambio di maglia e la didascalia con le parole del fenomeno viola: "Scambiando la maglia con una leggenda, felice di rivederti fratello"