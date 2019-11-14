Labaro Viola

Luca Toni e Franck Ribery si scambiano la maglia al Franchi: "Che bello rivederti fratello"

Questo il post pubblicato da Franck Ribery sulla sua pagina Instagram. Uno scambio di maglia e la didascalia con le parole del fenomeno viola: "Scambiando la maglia con una leggenda, felice di riveder...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 18:05
Luca Toni e Franck Ribery si scambiano la maglia al Franchi: "Che bello rivederti fratello" -
News
Fiorentina
Toni
Bayern Monaco
Ribery
Condividi

Questo il post pubblicato da Franck Ribery sulla sua pagina Instagram. Uno scambio di maglia e la didascalia con le parole del fenomeno viola: "Scambiando la maglia con una leggenda, felice di rivederti fratello"

Luca Toni e Franck Ribery si scambiano la maglia al Franchi: "Che bello rivederti fratello"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok