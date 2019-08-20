Dalla Germania, Ribery ha trovato l'accordo con la Fiorentina, rifiutate le altre destinazioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild sarebbe stato raggiunto l'accordo tra Franck Ribery e la Fiorentina per un contratto biennale. Il calciatore francese ha rifiutato le offerte che p...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2019 11:09

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