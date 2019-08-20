Dalla Germania, Ribery ha trovato l'accordo con la Fiorentina, rifiutate le altre destinazioni
Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild sarebbe stato raggiunto l'accordo tra Franck Ribery e la Fiorentina per un contratto biennale. Il calciatore francese ha rifiutato le offerte che p...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 11:09
Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild sarebbe stato raggiunto l'accordo tra Franck Ribery e la Fiorentina per un contratto biennale. Il calciatore francese ha rifiutato le offerte che provenivano da Russia e Arabia per vestire la maglia viola. A questo punto manca solo la firma sul contratto.