Radio Bruno, Ribery ha scelto di lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione. Il motivo…

Secondo quello che riporta Radio Bruno, quella da poco iniziata potrebbe essere l’ultima stagione di Ribery con la maglia viola. Il giocatore francese, che era arrivato a Firenze con un accordo biennale, lascerebbe la città non tanto per delusioni calcistiche o paure legate alle disavventure con i ladri, quanto per semplici motivi familiari: il figlio Seif è tornato a giocare a Monaco, e i suoi parenti stanno lontani dalla Toscana. Ma la serietà del ragazzo non è in dubbio e darà il massimo fino alla fine della stagione.

