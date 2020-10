Ceccarini: “Castrovilli rinnoverà fino al 2025. Milenkovic? Occhio all’Inter. Pezzella…”

“In casa Fiorentina – ha scritto Niccolò Ceccarini nel suo editoriale a TMW – questo mese di ottobre sarà molto importante per capire la questione rinnovi. Al momento ci sono due grandi certezze. La prima è quello di Castrovilli. Il numero 10 viola è un punto di riferimento importantissimo, è cresciuto tanto e attorno a lui il presidente Commisso è intenzionato a costruire la Fiorentina del futuro. Per questo nel giro di breve arriverà anche il rinnovo fino al 2025. Un prolungamento di un anno con importante adeguamento economico, da giocatore top. L’altra riguarda Biraghi, accordo già raggiunto da tempo per l’allungamento fino al 2024, manca solo l’annuncio ufficiale. Diverse le situazioni di Pezzella e Milenkovic. Per il capitano la situazione è più fluida e nonostante le avances di Milan e Valencia le possibilità che si trovi un accordo ci sono. Per Milenkovic la questione è più complicata. Se non si dovesse raggiungere un accordo entro la primavera sarà inevitabilmente sul mercato. E qui attenzione all’Inter che già ci aveva pensato nell’ultima sessione nel caso di una partenza di Skriniar. Lo slovacco a questo punto dovrebbe rimanere fino a giugno poi la sua cessione potrebbe diventare concreta. E Milenkovic è un difensore che piace molto”.

