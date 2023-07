Presidente Bayern Monaco: “Vlahovic in un club piccolo ha dimostrato di essere top player assoluto”

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco e membro del consiglio di amministrazione del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di T-Online a proposito dei rumors di mercato che vedono coinvolti Kolo Muani e Victor Osimhen ma ha parlato anche di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole

“Sono entrambi ottimi attaccanti. Anche se entrambi hanno 24 anni, Osimhen è un po’ più avanti perché gioca da tempo in un campionato top. Entrambi sarebbero attaccanti con cui pianificare per quasi un decennio. Anche il Bayern sta riflettendo su queste considerazioni. Osimhen ha un po’ più di esperienza, in Kolo Muani, invece, c’è ancora tanto potenziale, forse il 20 o 30%, che potrà ancora sviluppare una volta che si sarà affermato in uno dei massimi campionati. Osimhen ha dimostrato a Napoli e anche in Champions League di avere qualità assolute al top.

Ma a quanto pare c’è un prezzo che andrebbe oltre la portata della ragione al Bayern. Il Bayern Monaco non è d’accordo, se le voci riguardo ai 180 milioni di euro ipotizzati sono corretti. Kane e Osimhen forse sono un po’ più pronti. Ma sono anche entusiasta della crescita di Kolo Muani. Penso anche che Dusan Vlahovic sia un buon attaccante. Non ha avuto una buona stagione, ma prima a Firenze con un club più piccolo ha dimostrato di essere un top player assoluto, ma non credo che al momento rappresenti una scelta prioritaria al Bayern”.

NARDELLA FURIOSO PER LA DECISIONE DEL GOVERNO