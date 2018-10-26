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Il Bayern Monaco ha chiesto Milenkovic, la Fiorentina vuole 50 milioni dai tedeschi

Non c'è solo il Manchester United per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina, uno dei più giovani giocatori visti al Mondiale di Russia, ha attirato su di sé quasi tutte le squadre del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 12:38
Il Bayern Monaco ha chiesto Milenkovic, la Fiorentina vuole 50 milioni dai tedeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Non c'è solo il Manchester United per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina, uno dei più giovani giocatori visti al Mondiale di Russia, ha attirato su di sé quasi tutte le squadre del vecchio continente. La Juventus sta monitorando i suoi progressi ma, al momento, è il Bayern Monaco ad avere mosso passi concreti: è stato fatto un primo sondaggio con la Fiorentina, anche per capire i margini di manovra, con Pantaleo Corvino che ha risposto appiccicando un cartellino: 50 milioni di euro è il prezzo richiesto dai viola per intavolare una trattativa, viste anche le valutazioni chieste negli ultimi mesi per i vari de Ligt e van Dijk.

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