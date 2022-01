Bucchioni: “Fossi la Fiorentina darei 20 milioni a Vlahovic per poi rivenderlo a 150 milioni”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della vicenda Vlahovic dopo le parole di Joe Barone sul rinnovo di contratto

“Fastidiosa la vicenda Vlahovic da un punto di vista morale, che abbia ragione la Fiorentina è scontato. Purtroppo questo non si cambia, perchè le regole sono queste e nel frattempo subisci ingiustizie. Alle parole di Vlahovic non ci ha creduto nessuno, è stato ambiguo nell’intervista. Joe Barone in queste sue reazioni di pancia sbaglia, il muro contro muro non fa bene a nessuno, che Vlahovic non resta a Firenze lo sapevamo da quest’estate, inutile andare contro questa roba, va via Mbappè dal Psg, figurati se non doveva andare via Vlahovic dalla Fiorentina. L’obiettivo della società deve essere quello di prendere il massimo dalla sua cessione. Io avrei dato a Vlahovic anche 20 milioni all’anno per poi venderlo a 150 milioni insieme al suo procuratore, tanto le regole sono queste. Se dò a Ristic 15 milioni e poi lo vendi a 150 milioni ma chissenefrega. Bisogna ringraziare il ragazzo perchè ha un atteggiamento da professionista, perchè in tanti altri, nella stessa situazione hanno finto infortuni e hanno fatto i lavativi. Che Vlahovic continui a segnare fa bene soprattutto a lui e non stupiamoci che lui andrà a prendere 10 milioni perchè le cifre che girano ormai son queste. Lui non vuole andare via a gennaio, lo ha anche detto. Molti intermediari di mercato mi hanno detto che il Bayern Monaco vuole Vlahovic come erede di Lewandowski.

