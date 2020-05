David Alaba ha parlato di Franck Ribéry, indicandolo come persona fondamentale per la sua crescita al Bayern: “È il mio fratello maggiore, ha dieci anni in più di me. Quando sono arrivato a Monaco, 12 anni fa, avevo 16 anni. È stato uno dei primi ad occuparsi di me, a sostenermi, a darmi consigli su cosa fare in allenamento e come migliorarmi in ogni partita. È sempre stato lì per me e gliene sarò sempre grato” ha dichiarato in un live Instagram con la star NBA, Kyle Kuzma. Alaba ha inoltra aggiunto: “Quando sei un giovane calciatore e un grande giocatore come lui viene da te e dice: ‘Vieni accanto a me nello spogliatoio’ è molto importante e gli sarò sempre grato”.

