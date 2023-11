I tifosi della Salernitana sono stufi di Ribery: “Rischiamo di retrocedere e lui sta a Monaco a chiamare Frero Neuer”

È finita la luna di miele tra Ribery e i tifosi della Salernitana, l’ex calciatore della Fiorentina dopo aver giocato una parte della prima stagione ha subito appeso le scarpette al chiodo andando a ricoprire un non meglio identificato ruolo nello staff tecnico. Intanto i tifosi sono stufi di lui. Ecco un post pubblicato su Facebook con centinaia di migliaia adesioni proprio contro il ruolo e i comportamenti di Ribery. Il post recita cosi:

“La U.S. Salernitana 1919 rischia di retrocedere e Franck Ribéry, dipendente (non si è ancora capito con quali mansioni) della società, è a Monaco di Baviera a urlare “frero” a Manuel Neuer. Nell’operazione di pulizia che interesserà giocoforza l’organigramma societario della Salernitana si chiarisca la sua posizione e si valuti, laddove non compatibile con gli orizzonti dei granata, di recidere tale legame. Con grande rispetto per il passato calcistico del francese che resta impresso nelle menti di almeno due generazioni di tifosi”

