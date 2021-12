La Fiorentina lo aveva scoperto per prima, ora Alvarez rivela: “Ho un’offerta del Bayern Monaco”

Julian Alvarez vede sempre più vicino un futuro in Europa. L’attaccante del River Plate ha sbalordito tutti, 18 gol in 21 presenze in Argentina quest’anno, ed è diventato inevitabilmente uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Anche quello italiano, perché le big della Serie A hanno messo gli occhi su di lui: non solo la Fiorentina come lo stesso direttore tecnico viola Burdisso aveva segnalato, ma anche Juventus, Inter e Milan che hanno preso informazioni a più riprese. La concorrenza, però, è folta e agguerrita e se il Barcellona aveva pronto l’assalto, l’insidia più grande arriva dalla Germania.

Il Bayern Monaco fa sul serio per Alvarez, al punto di aver già presentato un’offerta formale per il talento dei Millonarios. E a confermarlo è stato lo stesso Alvarez. L’attaccante ha incontrato in Messico Marita Köllner, celebre cantante e conduttrice tedesca, che a Express.de ha raccontato un episodio particolare. Quando Alvarez ha scoperto che Marita arrivava dalla Germania, ha chiacchierato con lei di un possibile trasferimento in Bundesliga e ha ammesso: “Lo so, ho un’offerta dal Bayern Monaco“. Lo riporta Calciomercato.com

