Vlahovic inarrestabile, si allena anche a Natale ma in Serbia si festeggia il 7 gennaio

Vlahovic non molla un centimetro e nonostante il “rompi le righe” dato da Italiano e dalla Fiorentina per questo periodo di feste, il bomber viola si allena per restare nella miglior condizione fisica e ricominciare dunque a grande ritmo il 2022. Il giocatore ha pubblicato, qualche ora fa, una stories su Instagram tra tapis roulant e cyclette. È Natale sì, ma in Serbia si festeggia il 7 gennaio.

