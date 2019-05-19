Toni: "L'anno prima di passare al Bayern era quasi tutto fatto con l’Inter ma rimasi a Firenze"

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Soccer Magazine del suo passato in maglia viola: "L'anno prima di passare al Bayern Monaco era quasi tutto fatto con l’Inter e stav...

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Soccer Magazine del suo passato in maglia viola: "L'anno prima di passare al Bayern Monaco era quasi tutto fatto con l’Inter e stavo per passare in maglia nerazzurra, poi dopo Calciopoli invece rimasi a Firenze. I viola avevano subito una grande penalizzazione e avevano bisogno di una squadra forte. Facemmo una stagione stupenda perché non solo ci salvammo, ma arrivammo anche in Europa. Ma prima di ciò ero veramente vicino a vestire i colori nerazzurri. Fu una scelta comune, perché parlai con i Della Valle che mi dissero che avevano bisogno di me quell’anno e che poi ne avremmo riparlato l’anno successivo e furono effettivamente di parola".