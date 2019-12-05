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Fiorentina su Emre Can della Juventus, prove di disgelo tra i due club?

Secondo quanto riporta Tuttosport la Juventus vuole cedere Emre Can e la Fiorentina per lui potrebbe essere una soluzione concreta. Il prestito fino a giugno potrebbe essere l'ipotesi anche se il calc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 13:33
Fiorentina su Emre Can della Juventus, prove di disgelo tra i due club? -
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Secondo quanto riporta Tuttosport la Juventus vuole cedere Emre Can e la Fiorentina per lui potrebbe essere una soluzione concreta. Il prestito fino a giugno potrebbe essere l'ipotesi anche se il calciatore percepisce 7 milioni ed in parte dovrebbe essere pagato dalla Juve. Questo potrebbe disgelare i rapporti tra le due squadre.

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