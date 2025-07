Nell’edizione odierna, Il Messaggero, si sofferma sul calciomercato della Roma. Per i giallorossi dopo il difensore, toccherà all’attaccante esterno e ad un altro terzino sinistro anche se un occhio in mediana rimarrà sempre vigile. Secondo il quotidiano, Frank Kessie, nonostante Juve e Fiorentina facciano sul serio, non è scomparso dai radar di Massara, ma guadagna tanto in Arabia e non sarà facile convincerlo a tornare in Italia rinunciando a tutti quei soldi. Lo riporta TMW.