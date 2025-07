Repubblica: “Doppio colpo Kessié-Sohm possibile ma alla Fiorentina serve un’uscita”

Sohm, calciatore giovane, classe 2001, con quattro gol nell’ultima stagione, lo svizzero possiede tutte le caratteristiche che la dirigenza ricerca: forza fisica, capacità di recuperare palloni ma anche buona tecnica. Il Parma continua a chiedere almeno 15 milioni ma forti di un accordo con il giocatore e l’entourage il prezzo potrebbe scendere.

Sohm non escluderebbe del tutto l’arrivo di Kessié e viceversa, ma per vedere entrambi i giocatori in viola servirebbe un’uscita. Detto che Fagioli è considerato perno del progetto e che con Mandragora si viaggia verso il rinnovo, i nomi caldi sono quelli di Ndour e Bianco, oltre a Richardson, ma che a detta della società rappresentava un profilo su cui lavorare nel suo secondo anno in viola. Lo scrive Repubblica.