Gazzetta: “Kessié operazione difficile ma c’è tempo, la Fiorentina può offrire 3 milioni più bonus”

La Fiorentina sogna il ritorno in Italia di Franck Kessié. Non è un mistero, visto che per Pioli sarebbe un riabbracciare un vecchio pupillo dei tempi del Milan. A frenare più di tutto è l’ingaggio decisamente fuori portata dell’ivoriano: 14 milioni all’anno che gli garantisce l’Al-Ahli. Obiettivamente nessuno altrove è in grado di dargli certe cifre.

Se il centrocampista vorrà tornare a giocare in Europa sa già che dovrà rivedere molto al ribasso le sue aspettative. Secondo la rosea è nella sua volontà, visto che di solito dopo uno o due anni in Arabia iniziano i malumori, ma per scegliere Firenze non si dovrebbe andare oltre i tre milioni più bonus. Il vantaggio della Fiorentina è che c è tempo per trattare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.