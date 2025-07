Gazzetta: “Kessié vuole l’Italia, la Fiorentina insiste. L’ostacolo? Il maxi ingaggio da 14 milioni”

La Fiorentina deve tenere sempre presente la quota del 70% del fatturato e non può eccedere, vista l’asticella che si è già alzata dall’allenatore in giù. Ed è qui che entra in scena il tema di Franck Kessié che è nei radar viola ma in Arabia guadagna 14 milioni netti a stagione. La sensazione è che la Fiorentina voglia provarci comunque, anche se servirà una super strategia per portare a termine l’operazione. Dall’Arabia parlano addirittura di un’offerta ufficiale presentata all’Al Ahli che ne detiene il cartellino. A rivelarlo è il quotidiano arabo Al-Riyadh, secondo cui per il calciatore ci sarebbe pure l’offerta di un’altra società europea.

Kessie guadagna 14 milioni netti all’anno ed è evidente che sia una cifra impraticabile, tanto da far etichettare la trattativa come “impossibile“. A ora. Tuttavia ci sono alcuni elementi che lasciano aperto uno spiraglio. Prima di tutto la volontà del calciatore che vorrebbe tornare in Serie A, da Pioli che lo aveva al Milan, e poi la scadenza di contratto nel giugno 2026 e non è previsto il rinnovo. I contatti ci sono stati però servono tempo e grandi sconti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.