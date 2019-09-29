Kessie: "Dobbiamo fare il massimo per i tre punti, è nostro dovere dare tutto"
Il centrocampista del Milan ha parlato prima del match con la Fiorentina a Sky: “Quando subisci sconfitte come contro il Torino fa sempre male, ma adesso siamo concentrati su stasera. Dovremo dare anc...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 21:18
Il centrocampista del Milan ha parlato prima del match con la Fiorentina a Sky: “Quando subisci sconfitte come contro il Torino fa sempre male, ma adesso siamo concentrati su stasera. Dovremo dare ancora di più per prendere questi tre punti. E' nostro dovere dare tutto sul campo per questi tre punti”.