Labaro Viola

Caceres: "Abbiamo fatto solo cinque punti fin qui, vogliamo fare bene e portarne a casa altri tre”

Martin Caceres ha parlato a Sky Sport prima del match esterno contro il Milan: “Il calendario è complicato, vediamo cosa succede oggi. È stato un inizio in salita, abbiamo cambiato molti giocatori, e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 21:15
Caceres: "Abbiamo fatto solo cinque punti fin qui, vogliamo fare bene e portarne a casa altri tre” - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Caceres
Condividi

Martin Caceres ha parlato a Sky Sport prima del match esterno contro il Milan: “Il calendario è complicato, vediamo cosa succede oggi. È stato un inizio in salita, abbiamo cambiato molti giocatori, e con il tecnico stiamo cercando la nuova intesa. Abbiamo fatto solo cinque punti fin qui, vogliamo fare bene e portarne a casa altri tre”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok