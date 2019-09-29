Caceres: "Abbiamo fatto solo cinque punti fin qui, vogliamo fare bene e portarne a casa altri tre”

Martin Caceres ha parlato a Sky Sport prima del match esterno contro il Milan: “Il calendario è complicato, vediamo cosa succede oggi. È stato un inizio in salita, abbiamo cambiato molti giocatori, e...

A cura di Redazione Labaroviola 29 settembre 2019 21:15

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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