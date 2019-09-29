Caceres: "Abbiamo fatto solo cinque punti fin qui, vogliamo fare bene e portarne a casa altri tre”
Martin Caceres ha parlato a Sky Sport prima del match esterno contro il Milan: “Il calendario è complicato, vediamo cosa succede oggi. È stato un inizio in salita, abbiamo cambiato molti giocatori, e...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 21:15
Martin Caceres ha parlato a Sky Sport prima del match esterno contro il Milan: “Il calendario è complicato, vediamo cosa succede oggi. È stato un inizio in salita, abbiamo cambiato molti giocatori, e con il tecnico stiamo cercando la nuova intesa. Abbiamo fatto solo cinque punti fin qui, vogliamo fare bene e portarne a casa altri tre”.