Pradè: "Montella mai stato in discussione, abbiamo giocato bene nelle prime partite. Stasera..."

Nel pre partita della sfida al Milan, ha parlato anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè: "Stasera, serve una prestazione convincente, vincere aiuta a vincere, vogliamo continuare su questa st...

Nel pre partita della sfida al Milan, ha parlato anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè: "Stasera, serve una prestazione convincente, vincere aiuta a vincere, vogliamo continuare su questa strada. La vittoria vi ha dato serenità, siamo due squadre in costruzione, che si stanno preparando per essere di nuovo due grandissime squadre. Montella? Mai stato in bilico, le difficoltà ce le abbiamo avute solo nei risultati, abbiamo sempre espresso calcio anche contro Napoli, Juventus e Atalanta un pò meno contro il Genoa. Abbiamo 18 giocatori nuovi, non è facile. Il modulo? Mi piace e poi Chiesa e Ribery sono forti".