Tuttosport: “Per il centrocampo della Juve spuntano i nomi di Kessie e Amrabat”

La Juventus sta intensificando la ricerca di rinforzi a centrocampo. Tra le opzioni, spunta il nome di Franck Kessié, ex volto della Serie A e ora in forza all’Al-Ahli. Il centrocampista, accostato anche alla Fiorentina, sarebbe intrigato dall’idea di un ritorno in Europa, pur consapevole che, in caso di trasferimento, dovrebbe rinunciare a un ingaggio che sfiora i 20 milioni di euro annui, come riportato da *Tuttosport*. Più complessa, ma non impossibile, appare invece la trattativa per Sofyan Amrabat: il marocchino, recentemente riscattato dal Fenerbahçe per 12 milioni, sembra essere un elemento chiave per la squadra turca, che non ha intenzione di separarsi da lui per la stagione imminente.