TMW: “La Juventus vuole Kessie e gli ha offerto un contratto triennale, l’ingaggio il grande ostacolo”

La Juventus sta vivendo giorni molto intensi sul mercato e tra le zone di campo che la dirigenza del club bianconero ha intenzione di provare a mettere a posto tramite l’inserimento di volti nuovi c’è anche la mediana. E in tal senso, secondo le informazioni in nostro possesso, potrebbe concretizzarsi un ritorno in Serie A.

Quello di Franck Kessié (28 anni), centrocampista ex Atalanta e Milan che con i rossoneri ha vinto da protagonista il 19° Scudetto della loro storia, e da da due anni in Arabia Saudita, dove gioca con l’Al Ahli, club con cui ha ancora un altro anno di contratto. Nei giorni scorsi il nome del centrocampista classe 1996 è stato accostato alla Fiorentina, ma stando a quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, quella dell’ivoriano è una pista da monitorare con attenzione più che altro per la Juventus.

Il vero grande ostacolo è oggi rappresentato dal ricco ingaggio percepito da Kessié da parte del club arabo, ma in casa bianconera è allo studio una proposta di contratto triennale che possa così garantirgli di percepire quantomeno la stessa cifra che riceveva nella Saudi Pro League. Non è la prima volta che Kessie viene accostato a un possibile passaggio alla Juventus, sia quando era dell’Atalanta che poi al Milan o al Barcellona, ma può essere quella buona. Lo scrive Tuttomercatoweb