Corriere dello Sport: “Contatti reali tra la Fiorentina e Kessié, vuole lasciare l’Al-Ahli”

Franck Kessiè vuole lasciare l’Arabia Saudita. Il centrocampista ivoriano dopo l’esperienza al Barcellona ha deciso di fare i bagagli ed accasarsi all’Al-Ahli, dove percepisce uno stipendio monstre da 14 milioni di euro annui. Dopo 2 stagioni ha voglia di rimettersi in gioco nel vecchio continente, in particolare in Italia, dove si è messo in mostra. Pioli lo conosce bene, avendolo avuto al Milan, darebbe fisicità e dinamismo alla mediana viola.

Tra Kessie e la Fiorentina ci sarebbero stati dei contatti reali e concreti. Il suo contratto scadrà a gennaio, ed il ragazzo rifiuterà tutte le proposte di rinnovo. Per questo l’Al-Ahli potrebbe lasciarlo partire rescindendo il contratto, oppure chiedendo un indennizzo minimo. La volontà del ragazzo potrebbe prevalere, ed un ritorno in Italia non è assolutamente da escludere. Lo riporta il Corriere dello Sport.