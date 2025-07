TMW scrive: “Kessie non è convinto di lasciare l’Arabia prima della scadenza del contratto”

Franck Kessie torna in Italia. Almeno per qualche giorno. Il centrocampista ivoriano infatti questa sera ha preso parte alla sfida contro il Como col suo Al Ahli (gara vinta dai lariani per 3-1) e sabato giocherà la finale per il 3°/4° posto della Como Cup contro la perdente della sfida fra Celtic e Ajax.

Fin qui tutto normale, non fosse che nelle ultime ore il nome dell’ex Milan è finito con forza nel mirino della Juventus. I bianconeri, per consegnare a Tudor un rinforzo di qualità e quantità, avrebbero in mente una proposta di ingaggio triennale che andrebbe a pareggiare il ricchissimo stipendio che il giocatore ha con il club arabo ancora per una stagione (è in scadenza nel 2026, ndr).

Una pista però difficilissima da percorrere, per la Juventus. Nonostante i contatti diretti fra la Juventus e il suo entourage, infatti, lo stesso Kessie non sembra così convinto di lasciare l’Arabia Saudita prima della fine del suo vincolo contrattuale, con anche motivi fiscali alle spalle della decisione. Non una chiusura totale, con oltre un mese di trattative davanti, ma comunque una presa di posizione precisa che complica i piani della Juventus in questo senso. Il rientro di Kessie in Italia sarebbe più probabile a partire dalla prossima estate, quando il suo contratto con l’Al Ahli sarà arrivato alla naturale scadenza (con scarsissime possibilità di rinnovo) e le eventuali squadre interessate, Juventus compresa, potrebbero trattare senza vincoli di sorta. Lo scrive Tuttomercatoweb