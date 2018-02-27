Montella replica a Kessie: "Non è vero che lavoravamo poco, tutte scuse inventate dai giocatori"

L'ex tecnico viola Vincenzo Montella - oggi in panchina al Siviglia dopo essere passato anche per Samp e Milan - ha replicato proprio alle accuse del milanista Kessie, che aveva affermato: "Con Montel...

L'ex tecnico viola Vincenzo Montella - oggi in panchina al Siviglia dopo essere passato anche per Samp e Milan - ha replicato proprio alle accuse del milanista Kessie, che aveva affermato: "Con Montella lavoravamo poco, ora è diverso". Montella gli ha risposto a Gazzetta.it: "Non è vero che lavoravamo poco e non era quello che intendeva dire, mi ha anche scritto un mex per chiarire. Comunque i giocatori trovano sempre ad inventare delle scuse. Gattuso? Quando si vince è tutto facile, i problemi iniziano quando le cose non vanno e perdi le partite".