Gazzetta: “Suggestione Kessié per la Fiorentina, nodo ingaggio. In Arabia prende 14 milioni l’anno”

Negli ultimi giorni per il centrocampo della Fiorentina si è fatto sempre più vivo il nome di Franck Kessie che per adesso è una suggestione. Il classe ’96 conosce bene Stefano Pioli, con cui ha vinto lo scudetto al Milan, e come profilo potrebbe essere quello giusto per la Fiorentina. Era già stato accostato ai viola un mesetto fa, ma è chiaro che ci sia un’enorme nodo che è quello legato all’ingaggio. Adesso si trova in Arabia, all’Al Ahli, dove percepisce 14 milioni.

Chiaro che sia impossibile, a queste cifre ma anche molto inferiori, arrivare in viola. Se la voglia del calciatore di tornare in Italia fosse molto forte, in qualsiasi club, dovrebbe ridursi l’ingaggio in modo esponenziale. Nello specifico della Fiorentina c’è fra l’altro un tetto ingaggi già da diminuire per i molti giocatori in rosa da far uscire, ma anche per i rinnovi che sono stati fatti o proposti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.