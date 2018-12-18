Altra tegola in casa Milan: Kessie salterà la gara contro la Fiorentina

L’unico diffidato in campo per io Milan era Kessie’ e Maresca lo ha ammonito durante la sfida contro il Bologna. Il giocatore salterà la sfida contro la Fiorentina in programma sabato ore 15.00. Dopo...

A cura di Redazione Labaroviola 18 dicembre 2018 21:52

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