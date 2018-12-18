Altra tegola in casa Milan: Kessie salterà la gara contro la Fiorentina
L’unico diffidato in campo per io Milan era Kessie’ e Maresca lo ha ammonito durante la sfida contro il Bologna. Il giocatore salterà la sfida contro la Fiorentina in programma sabato ore 15.00. Dopo...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 21:52
L’unico diffidato in campo per io Milan era Kessie’ e Maresca lo ha ammonito durante la sfida contro il Bologna. Il giocatore salterà la sfida contro la Fiorentina in programma sabato ore 15.00. Dopo Bakayoko altra assenza in casa rossonera, entrambe a centrocampo.
foto: YouMedia