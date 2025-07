Gazzetta: “Ancora nessuna offerta della Fiorentina per Sohm. Spunta l’idea di un ritorno di Kessié”

Stefano Pioli comincia a lavorare forte sui campi del Viola Park domenica si vedrà un primo assaggio della sua Fiorentina nel test contro la Primavera nella struttura viola. C’è grande entusiasmo tra i tifosi e lo testimonia la quota dei 10mila abbonamenti toccata ieri sera.

Un numero che evidenzia quale legame ci sia tra il popolo viola e la squadra. Intanto se il tecnico vuole capire se può tenere qualche calciatore tra quelli che, teoricamente, non rientrano nei piani, i responsabili del mercato Daniele Pradè e Roberto Goretti continuano a lavorare per il tassello che manca alla nuova squadra: il centrocampista centrale.

Anche se non è stata fatta alcuna offerta nel taccuino dei dirigenti c’è il nome del centrocampista svizzero del Parma Simon Sohm, 24 anni, 4 gol nello scorso torneo. La sua fisicità e la sua duttilità piacciono a Pioli. Il prezzo del duttile svizzero oscilla tra i 10 e i 12 milioni. Ma in serata è spuntato il nome di un clamoroso ritorno in Italia, quello di Franck Kessie, 28 anni, ora all’Al-Ahli. È già stato con Pioli al Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.