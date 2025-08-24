TMW: "Kessie resterà in Arabia, andrà via a parametro 0 la prossima estate per tornare in Europa"

Un'estate intera di indiscrezioni di mercato, rumor e abboccamenti da parte di Juventus e Fiorentina, con i viola forti della presenza dell'ex Milan Pioli sulla panchina. Eppure Franck Kessié non semb...

Un'estate intera di indiscrezioni di mercato, rumor e abboccamenti da parte di Juventus e Fiorentina, con i viola forti della presenza dell'ex Milan Pioli sulla panchina. Eppure Franck Kessié non sembra essere intenzionato a lasciare l'Arabia Saudita. Almeno per il momento. Intanto nel pomeriggio di ieri il centrocampista ivoriano classe '96 ha conquistato il primo trofeo stagionale con l'Al-Ahli, dove milita ormai dal 2023, ai danni dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo dopo una serie di rigori vincenti. "Campioni della Supercoppa Saudita", ha scritto Kessie su Instagram. "Primo trofeo di questa stagione. Molto orgoglioso della squadra e grato per ogni momento", aggiunge emozionato. Chiosando: "Affamato di vittorie". Il punto sul futuro dell'ex Milan rimane, perché tra un anno il suo contratto con l'Al Ahli scadrà e, in assenza di rinnovo, sarà libero di firmare con qualsiasi altro club desideroso di aggiungerlo alla propria rosa.

Eppure, come già anticipato un mese fa dalla redazione di TMW, il suo destino nell'immediato Kessié lo avrebbe già deciso: trascorrere un ultimo anno in Arabia, con anche motivi fiscali alle spalle della decisione. Dopodiché a gennaio-febbraio si siederà attorno ad un tavolo con il club saudita per chiarire la propria volontà. Ovvero che al termine naturale del contratto vorrebbe salutare l'Al Ahli e fare ritorno in Europa la prossima estate. Chissà se in Italia qualcuno sarà pronto a raccoglierlo, visti i contatti avuti con Juventus e Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb