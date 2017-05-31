Clamoroso al Milan, Kessié non ha 21 anni, ecco il vero problema delle visite mediche con il club rossonero

L'età reale non corrisponde alla sua reale carta d'identità. E per questo motivo che le visite mediche con il club rossonero vanno a rilento..

Secondo quanto riportato SpazioMilan, riguardo alle visite mediche tenute ieri da Frank Kessie, prossimo acquisto del Milan, ci sarebbe novità clamorose. Secondo quanto riporta questa mattina il portale senegalese Afrique Presse, infatti, il piccolo problema che ha rallentato le visite mediche del centrocampista dell’Atalanta, riguarderebbe la sua età. L’ivoriano, infatti, nato ufficialmente il 19 dicembre 1996, avrebbe in realtà molto più dei venti anni dichiarati: difficile se non impossibile trovare conferme ufficiali ed il trasferimento del centrocampista in rossonero si farà comunque.