Un nome al giorno toglie il medico di torno. Ma a condizione che siano nomi con un minimo di fondamento, altrimenti si crea solo confusione. Prendiamo Franck Kessie: nelle ultime ore è stato accostato alla Fiorentina per il suo legame con Pioli ai tempi del Milan, diversamente non ci sarebbe spiegazione. Possiamo aggiungere che Kessie non è oggi un obiettivo e difficilmente lo sarà in futuro per costi e fattibilità. Quindi, non ci sono tracce di Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito