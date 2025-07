Repubblica: “La Fiorentina offre ingaggio da 3,5 milioni+bonus a Kessié. In contatto con Pioli”

Grazie al lavoro di convincimento di Pioli un sogno di mercato può diventare qualcosa di meno complicato: il tecnico sente quotidianamente il suo ex calciatore al Milan, ha illustrato il progetto Fiorentina, con la voglia di vincere un trofeo e di lottare per la Champions nei prossimi tre anni e ha iniziato un approccio per far leva sulle motivazioni di un ragazzo ancora giovane e pronto a rimettersi in gioco dopo un’esperienza gratificante da un punto di vista economico ma meno da quello tecnico.

Certo, Kessié per sbarcare a Firenze dovrebbe ridursi prepotentemente l’ingaggio – dai 14 milioni attuali ai 3, massimo 3,5 milioni più bonus messi sul piatto dalla Fiorentina – dovrebbe ponderare bene i risvolti fiscali di un addio anticipato dall’Arabia — come Pioli — ma la voglia di Italia e di un calcio di un certo tipo dopo il biennio arabo è forte nell’ex Milan. Sull’ivoriano c’era stato anche un sondaggio della Juventus, ma la Fiorentina ci proverà nei prossimi giorni, soprattutto durante il mese d’agosto, con Pioli come massimo sponsor, garante e in campo in prima persona per riaccogliere uno dei protagonisti del suo Milan scudettato. Lo riporta Repubblica.