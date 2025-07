Nazione: “Kessié prima scelta ma deve fare lui il primo passo. Sohm è il piano B”

La prima scelta a centrocampo rimane Kessié, ma c’è da capire se il giocatore è disposto a rinunciare allo stipendio. L’Al-Ahli gli garantisce 14 milioni annui, la Fiorentina invece non può andare oltre i 3,5. Stefano Pioli conosce molto bene l’ivoriano e questo potrebbe essere un vantaggio, ma il primo passo dovrà farlo Kessié.

Se l’operazione non dovesse andare a buon fine la Fiorentina ha come piano B Sohm del Parma che avrebbe caratteristiche ideali. Restano comunque da monitorare anche altri profili come O’Riley, Nicolussi Caviglia, e Martel. Lo riporta La Nazione.