“Kean ancora in viola? ha pensato alla carriera, al piacere di giocare e di farlo a Firenze”

L’esperto agente Oscar Damiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante “Viola Weekend” per parlare del mercato della Fiorentina e in particolare di centrocampisti: “Il giocatore adatto per il centrocampo sono sicuro lo individueranno bene i dirigenti viola. Le caratteristiche di Kessie mancano in effetti, può dare un aiuto importante con il suo fisico“.

In difesa i viola sono a posto? “Se arriva uno forte perché no? Ma la squadra ha già un gioco grazie a Pioli e dunque bisogna aspettare le amichevoli per un giudizio completo“.

Cosa pensa della permanenza di Kean? “Apprezzo molto che in un periodo in cui i soldi contano tanto abbia pensato alla sua carriera e al piacere di giocare e alle soddisfazioni in viola e credo che di soldi ne guadagni comunque abbastanza“.

Cosa pensa infine di Dzeko? “E’ molto intelligente e sa giocare di squadra e può giocare più dietro per mettere pallone, inoltre ha qualità e classe per questo può giocare nel tridente“.

Un giudizio sulle altre squadre? “Napoli e Inter sono le squadre più forti, la squadra nerazzurra è la candidata con il Napoli all’altezza. Le altre possono far bene come il Milan ma le due dette sono un gradino sopra“.

L’attaccante Siwe del Guingamp, accostato alla Fiorentina che giocatore è? “Ragazzo interessante, come tutti i francesi veloci e strutturati, anche se poi si devono adattare al calcio italiano ma la storia dice che in Italia in genere si completano e crescono”

Lo riporta tuttomercatoweb.com