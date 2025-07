Moretto: “Parallelamente a Kessie la Fiorentina lavora a Sohm, trattativa avviata la distanza è minima”

Sul canale Youtube di Fabrizio Romano il giornalista Matteo Moretto ha parlato della situazione di Frank Kessie che è stato accostato alla Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina sta lavorando ad un possibile ritorno di Frank Kessie in Italia. Per Pioli sarebbe il piano A ma è una situazione un po’ complicata per lo stipendio di Kessie. Ha 28 anni ed un contratto in scadenza nel 2026 da 14 milioni di euro l’anno con l’Al-Ahli. Tante squadre italiane hanno chiesto informazioni su di lui tra cui la Fiorentina. Il club viola sta lavorando parallelamente a Sohm del Parma, la distanza è minima, anche questa è una trattativa molto avanzata. Vedremo poi chi chiuderà la dirigenza gigliata.”