Pedullà: “La Fiorentina non vuole Kessiè, Sohm non è una trattativa ora. Arriva un attaccante oltre Beltran”

“La ricerca del centrocampista continua ma non comprende ne Sohm ne Kessie. Kessie viene accostato alla Fiorentina perché è un uomo di Pioli, Kessie con una doppietta all’Atalanta salvò la panchina di Pioli, perché valse la qualificazione in Champions. Kessie è stato proposto a tanti, Juve, Roma e anche alla Fiorentina ma non è stato preso in considerazione. La Fiorentina cerca caratteristiche diverse e Kessie ha un ingaggio extra large, ci vorrebbe che risolvesse il suo contratto come ha fatto Pioli. Sohm deve avere un bravo procuratore che tira fuori questo nome, ma non è una priorità della Fiorentina.”

Ghilardi e Comuzzo

“La Fiorentina ha il 50% della futura rivendita di Ghilardi, è un eccellente difensore. Ci potrebbe essere in lontananza un interesse della Fiorentina. Il Betis ha offerto 10 milioni ma per il Verona sono pochi. Alla Fiorentina è arrivato un messaggio ma il club viola è coperto in difesa, se ne era parlato anche a Gennaio e Giugno scorso, ma non è una cosa da seguire. Difficile vedere offerte per una big da Comuzzo, il Milan non spenderà mai quei soldi per un difensore. Almeno che non arrivi qualcosa dall’estero Comuzzo resterà, quindi per Ghilardi non c’è posto. C’è chi diceva che Comuzzo rinnovava per andar via ma serve un offerta adeguata alla Fiorentina.”

Mandragora e il centrocampo

“Mandragora non ha ricevuto offerte vere, ne dal Betis ne dal Bologna. La Fiorentina lo valuta ad una cifra importante. Richardson può uscire non è un intoccabile. Barak spera di restare ma per adesso è un sogno solo suo. Tutti gli allenatori vogliono valutare i calciatori nel ritiro.”

La conferenza di Dzeko

“Faccio i complimenti a Dzeko per la conferenza stampa, mi è piaciuto molto. Anche quando ha parlato della famiglia e della Fiorentina che è una squadra forte. Ha toccato tutte le corde giuste con leadership, ha parlato come un 28enne anche se ha qualche anno in più. Dzeko che torna così carico in una squadra carica, poi si aggiunge a Pioli anche mediaticamente mi sembra l’atmosfera giusta. C’è gente con consapevolezza di poter fare una stagione importante. Perché la Fiorentina dovrebbe essere inferiore alla Milan oggi? Il Milan ha dei buchi importanti in organico

La situazione di Dodò

“Dodò è scomparso dai radar, i tentativi di sondaggio fatti dal Milan e dalla Juventus non sono andati a buon fine. La Fiorentina chiede 35 milioni più bonus. La Fiorentina ha Dodò, Gosens, Parisi e Fortini, chi sono gli esterni del Milan? Ci sono giocatori forti come Modric, Leao e Pulisic. Le fasce della Fiorentina io non le scambio con nessuno.”

La situazione degli esuberi

“Da qui al 31 Luglio ci saranno un paio di uscite degli esuberi. Ikonè ha qualcosa dalla Cremonese e dal Pisa, Nzola ha mercato sia in Italia che all’estero. Liberarti un paio di cose adesso significa di avere la forza poi di fare un operazione. La Fiorentina adesso non ha smania. Sottil è andato via a Gennaio sapendo di essere l’ultima ruota e sapendo di non giocare mai, la carriera della giochi con le tue scelte. Penso che si possa far casso su Nzola e Ikonè il resto come Barak, Sottil, Brekalo li farai un po’ per volta. Ma la Fiorentina non aspetterà di cedere per compare un obbiettivo importante. Non escludo che tra 3-4 giorni possa uscire un nome.”

L’attacco della Fiorentina

“Beltran lo inserisco in quelle situazioni in cui qualcuno fa un investimento per Beltran la Fiorentina può cedere. Beltran è tra quelli in sospesi. Su Esposito la Fiorentina si è fermata perché deve capire se cerca una prima o una seconda punta, e bisogna capire cosa ne sarà di Beltran. Se tra 15 giorni sarà sempre libero se ne potrà parlare. Ma qualcuno può arrivare a prescindere da Beltran, bisogna capire se arriverà una prima punta o un attaccante di movimento. Se va via Beltran ne possono arrivare 2.”

La situazione a centrocampo

“Il nome per il centrocampista può venire fuori a sorpresa, un nome che non è mai uscito. La ricerca è ancora in corso, può essere un investimento da cifre importanti. La Fiorentina è un cantiere quasi chiuso che si prepara ad accogliere altre situazioni interessanti, hai una formazione tipo in testa. La prima base di una squadra è l’ossatura, tra un mese inizia il campionato e lavorare con la rosa è importante. I colpi sono stati fatti. Mi sembra ci siano delle buone basi”