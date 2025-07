Nazione: “Kessié vuole ingaggio da 6 milioni, cifra fuori portata. La Fiorentina va su Sohm”

In mezzo al campo la situazione non è mutata. Sullo sfondo restano Kessié e una marea di milioni di euro di stipendio. L’impressione è che i 3,5 che può proporre la Fiorentina non bastino nonostante il lavoro diplomatico di Pioli. Il mediano ivoriano potrebbe lasciare l’Arabia per uno stipendio intorno ai 6 milioni. Cifra fuori parametro per la Fiorentina in questo momento. La pista Sohm rimane un praticabile piano b. Fiorentina d’accordo con l’entourage del giocatore, per lo stipendio non ci sarebbe alcun problema. Restano da rispettare i tempi, ma Pradè una proposta concreta per per il centrocampista del Parma la farà. Lo riporta La Nazione.