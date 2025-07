Nazione: “La Fiorentina attende il primo segnale da Kessié. Prossima settimana importante”

La prossima settimana sarà importante per capire se Kessié è destinato a rimanere un sogno di mezza estate oppure no. In cima alla lista di Pioli c’è chiaramente lui, ma per capire se la trattativa si potrà fare c’è bisogno che il primo segnale lo mandi proprio Kessié. In caso di cessione di Richardson la Fiorentina potrebbe prendere due centrocampisti.

Nessuno in Europa gli può garantire gli attuali 14 milioni di stipendio. La Fiorentina si può spingere di poco oltre i 3,5 a stagione, comunque non pochi. Vedremo, fermo restando che Sohm rimane una pista da seguire e che contestualmente ci sono altre candidature da tenere d’occhio. Senz’altro O’Riley e Martel, ma anche Nicolussi Caviglia che può rappresentare un’occasione. Lo scrive La Nazione.