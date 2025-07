Intanto Pradè continua a lavorare per trovare il centrocampista da regalare a Pioli. Il sogno nonostante le enormi difficoltà legate all’ingaggio resta Franck Kessié anche se restano vivi anche gli interessi per Hugo Larsson (Eintracht Francoforte), Sohm (Parma) e Nicolussi Caviglia, del Venezia. Prima però le uscite. Perché gli ingaggi pesano e perché Pioli non vuole una rosa troppo ampia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.