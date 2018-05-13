Kessie porta in vantaggio il Milan a Bergamo. Se finisse così speranza viola

È in corso in questo momento la partita tra Atalanta e Milan gara decisiva per la corsa all’Europa League. Con questo risultato (0-1) la Fiorentina con una vittoria a San Siro contemporanea alla sconf...

È in corso in questo momento la partita tra Atalanta e Milan gara decisiva per la corsa all’Europa League. Con questo risultato (0-1) la Fiorentina con una vittoria a San Siro contemporanea alla sconfitta dell’Atalanta a Cagliari darebbe ai viola l’accesso all’Europa. Il goal è di Kessie ex di turno. I bergamaschi sono anche in 10 per l’espulsione di Toloi.