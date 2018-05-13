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Kessie porta in vantaggio il Milan a Bergamo. Se finisse così speranza viola

È in corso in questo momento la partita tra Atalanta e Milan gara decisiva per la corsa all’Europa League. Con questo risultato (0-1) la Fiorentina con una vittoria a San Siro contemporanea alla sconf...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 19:11
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È in corso in questo momento la partita tra Atalanta e Milan gara decisiva per la corsa all’Europa League. Con questo risultato (0-1) la Fiorentina con una vittoria a San Siro contemporanea alla sconfitta dell’Atalanta a Cagliari darebbe ai viola l’accesso all’Europa. Il goal è di Kessie ex di turno. I bergamaschi sono anche in 10 per l’espulsione di Toloi.

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